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Хацкевич: Меня не устраивает физическое и психологическое состояние Хачериди

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Тренер Динамо прокомментировал сложившуюся ситуацию с защитником команды.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим впечатлением от матча 24-го тура украинской Премьер-лиги против Ворсклы, а также рассказал о сложившейся ситуации с Евгением Хачериди.

"В первую очередь хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые в этот морозный вечер были с нами. Думаю, мы отблагодарили их результатом за поддержку. В первом тайме было достаточно много сумбура и брака, мы теряли мячи в простых ситуациях.

Не знаю, с чем это связано. Возможно, замерзли ноги. В таких ситуациях мы не имеем права это делать. Нужно играть более надежно. Пришли на помощь два стандарта. Мы реализовали эти моменты и довели игру до победы.

Сколько людей, столько и мнений. Я за свои слова отвечаю. Хачериди в первую очередь нужно разобраться в себе. Я ему сказал, что безразличие – это самое страшное, что может быть у человека. На сегодняшний момент он не соответствует тем требованиям, которые я предъявляю к центральным защитникам.

Он не отстранен от работы с первой командой. Три дня Хачериди работал с тренером по физподготовке, чтобы лучше подготовиться к сборной. То состояние, в котором он находится, как функциональное, так и психологическое меня не устраивает. Чтобы улучшить хотя бы первый компонент, он работал по индивидуальной программе. После возвращения из сборной требования будут одинаковыми для всех. Кто работает, тот играет", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Ворскла, УПЛ, Евгений Хачериди, футбол
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