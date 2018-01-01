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Динамо Киев – Ворскла 4:0 видео голов и обзор матча

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Команда Александра Хацкевича не испытала проблем с полтавской командой. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Киев – Ворскла.
Динамо Киев – Ворскла 4:0 видео голов и обзор матча
Динамо Киев – Ворскла 4:0 видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В заключительном матче 24-го тура УПЛ Динамо разгромно обыграло Ворсклу (4:0).

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо Киев – Ворскла.

Динамо Киев – Ворскла 4:0

Голы: 1:0 – 4 Беседин, 2:0 – 59 Бурда, 3:0 – 63, пенальти Цыганков, 4:0 – 88 Хлебас.

Динамо Киев: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин(Хлебас, 78).

Ворскла: Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).

Предупреждение: Ротань (83).

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Теги: Динамо Киев, Ворскла, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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