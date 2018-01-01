Динамо разгромило Ворсклу

Столичный клуб не испытал проблем с командой Василия Сачка.

В заключительном матче 24-го тура УПЛ Динамо разгромно обыграло Ворсклу (4:0).

Уже на 4-й минуте матча счет открыл форвард Динамо Артем Беседин. Второй гол Динамо во втором тайме забил Никита Бурда. Третий гол с пенальти – на счету Виктор Цыганков.

Также забил Дмитрий Хлебас, вышедший на замену. Это был его второй матч за Динамо через 5 лет после первого.

Динамо Киев – Ворскла 4:0

Голы: 1:0 – 4 Беседин, 2:0 – 59 Бурда, 3:0 – 63, пенальти Цыганков, 4:0 – 88 Хлебас.

Динамо Киев: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин(Хлебас, 78).

Ворскла: Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).

Предупреждение: Ротань (83).

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