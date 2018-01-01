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Грозный: Хачериди мог бы заиграть в Арсенале или Ливерпуле

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Заслуженный тренер Украины поделился мнением о конфликте киевского Динамо с Евгением Хачериди.
Вячеслав Грозный
Вячеслав Грозный
Footboom.com

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал ситуацию вокруг защитника киевского Динамо Евгения Хачериди. 

"Если он отказался выходить на поле, то, скорее всего, есть определенное психологическое напряжение, и он хочет уехать в хороший зарубежный клуб. Он не играл в Риме, а, возможно, на него приезжали смотреть потенциальные работодатели. Он реально понимает, что на него Динамо уже не делает ставку.

Если я говорю игроку сыграть на какой-то позиции, то он там должен играть. Если футболист заявит, что не может действовать там, куда я его ставлю, тогда нужно заканчивать с футболом. В случае с Хачериди, игрок, скорее всего, обижен, что не играет в стартовом составе.

В любом случае, считаю, что это неправильно, когда футболист не выполняет распоряжений главного тренера. Это неправильно. Так не должно быть.

Может быть, Хачериди уже заключил предварительный контракт с другим клубом. Думаю, он заиграл бы в Англии. В любом топ-клубе. Он быстрый и прекрасно умеет играть головой. В том же Ливерпуле он принесет пользу, в Арсенале имеются проблемы в защитной линии", – цитирует Грозного Footboom.

Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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Теги: Вячеслав Грозный, Евгений Хачериди, Динамо Киев, футбол
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