Грозный: Хачериди мог бы заиграть в Арсенале или Ливерпуле

Заслуженный тренер Украины поделился мнением о конфликте киевского Динамо с Евгением Хачериди.

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал ситуацию вокруг защитника киевского Динамо Евгения Хачериди.

"Если он отказался выходить на поле, то, скорее всего, есть определенное психологическое напряжение, и он хочет уехать в хороший зарубежный клуб. Он не играл в Риме, а, возможно, на него приезжали смотреть потенциальные работодатели. Он реально понимает, что на него Динамо уже не делает ставку.

Если я говорю игроку сыграть на какой-то позиции, то он там должен играть. Если футболист заявит, что не может действовать там, куда я его ставлю, тогда нужно заканчивать с футболом. В случае с Хачериди, игрок, скорее всего, обижен, что не играет в стартовом составе.

В любом случае, считаю, что это неправильно, когда футболист не выполняет распоряжений главного тренера. Это неправильно. Так не должно быть.

Может быть, Хачериди уже заключил предварительный контракт с другим клубом. Думаю, он заиграл бы в Англии. В любом топ-клубе. Он быстрый и прекрасно умеет играть головой. В том же Ливерпуле он принесет пользу, в Арсенале имеются проблемы в защитной линии", – цитирует Грозного Footboom.

Ранее сообщалось, что Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой.

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