Шахтер – Мариуполь 3:0 видео голов и обзор матча
Шахтер добыл пятую разгромную победу кряду в чемпионате Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь.
Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь:
Шахтер — Мариуполь 3:0
Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.
Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Феррейра.
Мариуполь: Худжамов – Насонов, Яворский, Белый, Дава, Демири – Тищенко, Дедечко, Мишнев, Неплях – Диденко.
Предупреждения: Ракицкий – Тищенко.
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