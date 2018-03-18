Шахтер добыл пятую разгромную победу кряду в чемпионате Украины. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь.

Шахтер – Мариуполь 3:0 видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Донецкий Шахтер разгромил Мариуполь в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Мариуполь:

Шахтер — Мариуполь 3:0

Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Феррейра.

Мариуполь: Худжамов – Насонов, Яворский, Белый, Дава, Демири – Тищенко, Дедечко, Мишнев, Неплях – Диденко.

Предупреждения: Ракицкий – Тищенко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!