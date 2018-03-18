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Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой – СМИ

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Защитник будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич принял решение отстранить защитника столичного клуба Евгения Хачериди от тренировок с первой командой, сообщает Tribuna.

Игрок сборной Украины будет работать по индивидуальной программе до конца сезона. Таким образом, Хачериди точно не сыграет в матче 24-го тура Премьер-лиги против Ворсклы, но на следующий день отправится в расположение национальной команды.

Отметим, что контракт защитника с Динамо заканчивается этим летом. В текущем сезоне Хачериди провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в России.

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Теги: Александр Хацкевич, Евгений Хачериди, Динамо Киев, отстранение, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.03.2018, 18:20
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накуй с пляжа, пусть к рашикам и едет и Гармошку с собой прихватит
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