Хацкевич отстранил Хачериди от тренировок с первой командой – СМИ

Защитник будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич принял решение отстранить защитника столичного клуба Евгения Хачериди от тренировок с первой командой, сообщает Tribuna.

Игрок сборной Украины будет работать по индивидуальной программе до конца сезона. Таким образом, Хачериди точно не сыграет в матче 24-го тура Премьер-лиги против Ворсклы, но на следующий день отправится в расположение национальной команды.

Отметим, что контракт защитника с Динамо заканчивается этим летом. В текущем сезоне Хачериди провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Хачериди может продолжить карьеру в России.

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