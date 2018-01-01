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Шахтер назвал цену на Тайсона

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"Горняки" готовы продать бразильца в Сампдорию за более чем 20 миллионов евро.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вел переговоры с итальянской Сампдорией по поводу трансфера бразильского хавбека Тайсона, сообщает Tuttosport.

Сообщается, что Шахтер запросил сумму свыше 20 миллионов евро за футболиста. Сампдория намерена сбить цену на 30-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Фред попал в сферу интересов ПСЖ.

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Теги: Шахтер, Тайсон, цена, трансферы, футбол
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