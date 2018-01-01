Шахтер назвал цену на Тайсона
"Горняки" готовы продать бразильца в Сампдорию за более чем 20 миллионов евро.
Донецкий Шахтер вел переговоры с итальянской Сампдорией по поводу трансфера бразильского хавбека Тайсона, сообщает Tuttosport.
Сообщается, что Шахтер запросил сумму свыше 20 миллионов евро за футболиста. Сампдория намерена сбить цену на 30-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что Фред попал в сферу интересов ПСЖ.
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