Шахтер назвал цену на Тайсона

"Горняки" готовы продать бразильца в Сампдорию за более чем 20 миллионов евро.

Тайсон ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вел переговоры с итальянской Сампдорией по поводу трансфера бразильского хавбека Тайсона, сообщает Tuttosport. Сообщается, что Шахтер запросил сумму свыше 20 миллионов евро за футболиста. Сампдория намерена сбить цену на 30-летнего бразильца. Ранее сообщалось, что Фред попал в сферу интересов ПСЖ. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Isport.ua