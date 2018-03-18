Фонсека мечтает перебраться в Англию и не спешит продлевать контракт с Шахтером

Паулу Фонсека хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека может покинуть стан "горняков" грядущим летом. У португальского специалиста заканчивается контракт с клубом и он не особо спешит его продлевать.

Как сообщает португальский ресурс O Jogo, руководство Шахтера предложило Фонсеке продлить контракт еще на два года, однако тренер пока что не дал никакого ответа, так как ждет предложения с английской Премьер-лиги.

Отмечается, что свое окончательное решение Фонсека примет по завершении чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека может заменить Арсена Венгера в лондонском Арсенале.