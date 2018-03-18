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Фонсека мечтает перебраться в Англию и не спешит продлевать контракт с Шахтером

Комментариев: 2
Паулу Фонсека хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images
Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека может покинуть стан "горняков" грядущим летом. У португальского специалиста заканчивается контракт с клубом и он не особо спешит его продлевать.
Как сообщает португальский ресурс O Jogo, руководство Шахтера предложило Фонсеке продлить контракт еще на два года, однако тренер пока что не дал никакого ответа, так как ждет предложения с английской Премьер-лиги.
Отмечается, что свое окончательное решение Фонсека примет по завершении чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека может заменить Арсена Венгера в лондонском Арсенале. 
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Теги: футбол, Паулу Фонсека, Шахтер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2018, 15:44
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гость
Фреда жалко потерять, а Бернарду скатертью-дорожка. В Англии его просто затопчут.
its_ok    18.03.2018, 15:07
Оценка:  0
its_ok
скоро мы увидим настоящий Шахтер, после ухода Фреда, Бернарда и, скорей всего, еще парочки ведущих игроков, иностранцов
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