За опорным хавбеком "горняков" выстраивается очередь среди европейских топ-клубов.

Французский ПСЖ намерен побороться с Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити за опорного полузащитника донецкого Шахтера Фреда.

Как сообщает ресурс Daily Star, парижане составят конкуренцию лишь Ман Юнайтед, так как Ман Сити отказался от идеи приобретения бразильца. Отмечается, что скауты Сити все еще следят за Фредом, однако игрок Шахтера – не приоритетная цель для "горожан".

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Фред летом перейдет в один из клубов Манчестера.

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