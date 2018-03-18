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Суркис намерен обзавестись еще одним Динамо – СМИ

Комментариев: 2
Президент киевского Динамо Игорь Суркис заинтересован в покупке еще одного футбольного клуба.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис может обзавестись еще одним Динамо их Бухареста, об этом сообщает румынский ресурс Sport Total, ссылаясь на Pro TV.

Сообщается, что владелец бухаресткого клуба просит пять миллионов евро, а в приобретение Динамо заинтересован не только Игорь Суркис, но и инвесторы с Британии. 

Также Флорин Чернат, который в свое время выступал в составах обоих клубов заявил, что был бы рад, если Игорь Суркис купит румынский клуб.

"Я был бы рад, потому что было бы позором для Динамо (Бухарест – прим. ред), чтобы исчезнуть! У них есть деньги (Владельцы Динамо Киев – прим.ред.), потому что они большой и сильный клуб и каждый год играют в Европе", – считает Чернат.

Ранее сообщалось, что Динамо не будет продлевать контракты с Дьемерси Мбокани и Жуниором Мораесом.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Динамо Бухарест, Игорь Суркис
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2018, 12:52
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гость
мда
гость  (аноним)  18.03.2018, 12:52
Оценка:  0
гость
эта чума один клуб не тащит, куда ему два
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