Динамо не намерено продлевать контракты с Мораесом и Мбокани
Киевский клуб не готов удовлетворить финансовые требования футболистов.
Динамо не будет продлевать контракты с нападающими Жуниором Мораесом и Дьемерси Мбокани. Об этом сообщает Динамомания.
Контракты футболистов заканчиваются летом и по инициативе клуба продлеваться не будут.
Причиной такого решения стали завышенные финансовые требования и возраст игроков. ПО информации издания, киевский клуб сделает ставку на своих воспитанников - Артема Беседина, Дмитрия Хлебаса и Назария Русина.
Ранее бывший вратарь Динамо Александр Шовковский заявлял, что видит потенциал в молодых игроках киевлян.
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