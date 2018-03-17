Динамо не намерено продлевать контракты с Мораесом и Мбокани

Киевский клуб не готов удовлетворить финансовые требования футболистов.

Динамо не будет продлевать контракты с нападающими Жуниором Мораесом и Дьемерси Мбокани. Об этом сообщает Динамомания.

Контракты футболистов заканчиваются летом и по инициативе клуба продлеваться не будут.

Причиной такого решения стали завышенные финансовые требования и возраст игроков. ПО информации издания, киевский клуб сделает ставку на своих воспитанников - Артема Беседина, Дмитрия Хлебаса и Назария Русина.

Ранее бывший вратарь Динамо Александр Шовковский заявлял, что видит потенциал в молодых игроках киевлян.

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