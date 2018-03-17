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Динамо не намерено продлевать контракты с Мораесом и Мбокани

Комментариев: 1
Киевский клуб не готов удовлетворить финансовые требования футболистов.
Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес
Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес
ФК Динамо Киев

Динамо не будет продлевать контракты с нападающими Жуниором Мораесом и Дьемерси Мбокани. Об этом сообщает Динамомания.

Контракты футболистов заканчиваются летом и по инициативе клуба продлеваться не будут.

Причиной такого решения стали завышенные финансовые требования и возраст игроков. ПО информации издания, киевский клуб сделает ставку на своих воспитанников - Артема Беседина, Дмитрия Хлебаса и Назария Русина.

Ранее бывший вратарь Динамо Александр Шовковский заявлял, что видит потенциал в молодых игроках киевлян.

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Теги: Динамо Киев, Жуниор Мораес, Дьемерси Мбокани, чемпионат Украины по футболу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.03.2018, 18:01
Оценка:  +1
гость
ну что ж достойный поступок. более достойно чем скупить половину сборной бразили за кровавые деньги ахметова купить судей ффу и колотить понты как кроты.
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