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Шовковский – о Хачериди: Что он о себе возомнил? Я бы его в порошок стер

Комментариев: 1
Именитый голкипер киевского Динамо возмущен поведением защитника своего бывшего клуба Евгения Хачериди.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
ФК Динамо Киев

Бывший голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский на своей страничке в социальной сети Facebook прокомментировал ситуацию, когда Евгений Хачериди отказался выходить на замену в матче с Лацио.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

"Мне во время своей профессиональной карьеры приходилось проходить через множество разных ситуаций. Были моменты, когда приходилось играть с высокой температурой. Были игры, когда выходил на футбольное поле с повреждениями. 

Помню, как вышел на игру с Металлистом со сломаным указательным пальцем на левой руке в предыдущем матче четыре дня назад.  Помню, как в матче с Бронбю игрок датской команды мне чуть скальп шипами бутсы не снял и кровь минут десять остановить не могли, но я доиграл игру до конца. Помню чемпионат мира 2006 года, где играл с металлом в ключице и постоянной болью. И что иногда это играло против меня и против команды. 

Но чтобы отказаться выйти на поле?????

Скажу следующее. При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стер. Женя наверно уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, я предупредил и сказал, что если такое еще раз повториться и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части!

Да что он о себе возомнил???

Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, к таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде Динамо Киев".

Напомним, по словам главного тренера "бело-синих" Александра Хацкевича, Евгений Хачериди отказался выходить на замену в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против Лацио.

Ранее экс-игрок киевлян Артем Милевский назвал голкипера Динамо Дениса Бойко крысой.

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Теги: футбол, Александр Шовковский, Евгений Хачериди, Динамо Киев
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.03.2018, 15:02
Оценка:  0
гость
Да эту деревяшку давно нужно обратно в Волынь сдать! А все кричат, что он лучший защитник в сборной. Он с Рахицким, когда за сборную играют, постоянно привозят себе сами. К чертовой матери в АТО и з/п 5 тыс грн.
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