УПЛ: Сталь минимально обыграла Черноморец в стартовом матче 24-го тура
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
Суббота, 17 марта
Черноморец – Сталь 0:1
Гол: Кузык, 18
Черноморец: Безрук – Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) – Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) – Семенив.
Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) – Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) – Кузык.
Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык
17:00 Олимпик – Зирка
Воскресенье, 18 марта
14:00 Верес – Заря
14:00 Александрия – Карпаты
17:00 Шахтер – Мариуполь
19:30 Динамо – Ворскла
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