Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УПЛ: Сталь минимально обыграла Черноморец в стартовом матче 24-го тура

Комментариев: 0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: Динамо и Ворскла сыграют в центральном матче 24-го тура
УПЛ: Динамо и Ворскла сыграют в центральном матче 24-го тура
vorskla.com.ua

Суббота, 17 марта

Черноморец – Сталь 0:1

Гол: Кузык, 18

Черноморец: Безрук – Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) – Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) – Семенив.

Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) – Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) – Кузык.

Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык

17:00 Олимпик – Зирка

Воскресенье, 18 марта

14:00 Верес – Заря
14:00 Александрия – Карпаты
17:00 Шахтер – Мариуполь
19:30 Динамо – Ворскла

Турнирная таблица
Календарь

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь