Вашему вниманию расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

УПЛ: Динамо и Ворскла сыграют в центральном матче 24-го тура vorskla.com.ua

Суббота, 17 марта

Черноморец – Сталь 0:1

Гол: Кузык, 18

Черноморец: Безрук – Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) – Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) – Семенив.

Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) – Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) – Кузык.

Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык

17:00 Олимпик – Зирка

Воскресенье, 18 марта

14:00 Верес – Заря

14:00 Александрия – Карпаты

17:00 Шахтер – Мариуполь

19:30 Динамо – Ворскла

Турнирная таблица

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