Вашему вниманию расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

УПЛ: Динамо и Ворскла сыграют в центральном матче 24-го тура vorskla.com.ua

Суббота, 17 марта

Черноморец – Сталь 0:1

Гол: Кузык, 18

Черноморец: Безрук – Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) – Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) – Семенив.

Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) – Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) – Кузык.

Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, Мысык

Олимпик – Зирка 0:1

Гол: Очигава, 60 (в свои ворота).

Олимпик: Махарадзе – Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов – Доронин, Вукович – Кисиль, Щедрый, Г.Пасич (Захаркив, 64) – Беленький (Сондей, 46).

Зирка: Паст – Кейта (Билоног, 73), Братков, Фатеев – Оганесян (Малиновский, 76), Загальский, Гедж (Ямполь, 90+2), Драченко, Цюпа – Рассадкин, Кондраков.

Предупреждения: Захаркив, Махарадзе – Кейта, Загальский, Гедж.

Воскресенье, 18 марта

Верес – Заря 0:1

Гол: Юри, 51 (с пенальти)

Верес: Бандура – Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов (Пепи, 66), Степанюк, Западня (Мягков, 80) – Кулиш (Жулио Сезар, 71).

Заря: Лунин – Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Харатин (Прийма, 58), Силас – Караваев (Гордиенко, 84), Громов, Лунев (Фаупала, 46) – Юри.

Предупреждения: Харатин, Чечер, Лунев – Лукьянчук, Каленчук.

Александрия – Карпаты 1:1

Голы: Пономарь, 70 – Швед, 77

Александрия: Панькив – Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула – Банада, Грицук – Полярус, Старенький (Протасов, 60), Цуриков (Шастал, 80) – Пономарь

Карпаты: Шевченко – Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Гуцуляк – Ди Франко (Голодюк, 83), Вербный – Швед, Карраскаль, Мякушко (Санчес, 75) – Эрбес

Предупреждения: Нестеров, Эрбес, Лобай

Шахтер — Мариуполь 3:0

Голы: Исмаили, 27, Марлос, 45+3, Фред, 67.

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Патрик, Тайсон – Феррейра.

Мариуполь: Худжамов – Насонов, Яворский, Белый, Дава, Демири – Тищенко, Дедечко, Мишнев, Неплях – Диденко.

Предупреждения: Ракицкий – Тищенко.

19:30 Динамо – Ворскла

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