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Скандальный игрок Алиев возглавил украинский клуб

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Экс-футболист Динамо и сборной Украины стал главным тренером ФК Хмельницкий.
Александр Алиев
Александр Алиев
Getty Images

Александр Алиев принял решения перейти к тренерской карьере и возглавил любительский клуб ФК Хмельницкий.

Алиев был представлен команде накануне. Не исключено, что в новом клубе Александр будет играющим тренером.

Хмельницкий выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает 9 место, набрав 5 очков.

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Теги: футбол, Александр Алиев, ФК Хмельницкий
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