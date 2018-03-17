Скандальный игрок Алиев возглавил украинский клуб

Экс-футболист Динамо и сборной Украины стал главным тренером ФК Хмельницкий.

Александр Алиев принял решения перейти к тренерской карьере и возглавил любительский клуб ФК Хмельницкий.

Алиев был представлен команде накануне. Не исключено, что в новом клубе Александр будет играющим тренером.

Хмельницкий выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает 9 место, набрав 5 очков.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!