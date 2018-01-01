Динамо Киев – Ворскла: прогноз и ставки букмекеров на матч

Динамо примет Ворсклу в матче 24-го тура чемпионата Украины.

Прогноз на матч Динамо Киев – Ворскла от букмекеров ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в воскресенье, 18 марта, проведет поединок 24-го тура чемпионата Украины, в котором будет принимать полтавскую Ворсклу.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является столичный клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех гостей оценивается в 9,0. А вероятность ничейного исхода – 5,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,25, а на победу Ворсклы – 9,0. Ничья в этом поединке оценивается в 5,5.

Отметим, что матч 24-го тура УПЛ Динамо Киев – Ворскла состоится 18 марта на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

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