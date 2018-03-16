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Экс-защитник Металлиста Папа Гуйе тренируется с Динамо

Комментариев: 1
Сенегальский защитник может присоединиться к киевскому Динамо.
Папа Гуйе
Папа Гуйе
football.ua

Киевское Динамо нынешней зимой потеряло лидера защиты Домагоя Вида, а взамен пополнилось Артемом Шабановым и Карлосом Самбрано.

Однако, похоже, этого не достаточно для киевского клуба. Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов сообщил, что вместе с командой тренируется Папа Гуйе.

Украинских болельщикам Гуйе запомнился выступлениями за Металлист и Днепр, в которых провел 9 сезонов в общей сложности.

Последним клубом Гуйе был казахстанский Актобе, за который он в 2017 году провел 9 матчей.

Ранее Селюк рассказал, куда лучше трудоустроится Хачериди после Динамо.

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Теги: Динамо Киев, Папа Гуйе, трансфер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  16.03.2018, 21:49
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гость
Б...дь!Б...дь!Б..дь! Папа,что ты делаешь в этой клоаке? Не позорь свою честь металлистовца!!! Лучше уж пойди играть за Металлист1925,чем даже тренироваться за этот дыркин говноклюб...
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