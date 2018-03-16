Ярмоленко не поможет сборной в товарищеских матчах – Шевченко

Андрей Ярмоленко продолжит набирать форму в дортмундской Боруссии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с полузащитником Боруссии Д и национальной команды Андреем Ярмоленко и принял решение не брать его на предстоящие товарищеские матчи.

"Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба. Была надежда на то, что полузащитник Боруссии приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", – сказал Шевченко в комментарии Команде №1.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.

Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал лодыжку в матче Бундеслиги против Фрайбурга.

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