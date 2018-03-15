Селюк рассказал, куда лучше трудоустроится Хачериди и Цыганкову после Динамо

Дмитрий Селюк посоветовал Евгению Хачериди перебраться в чемпионат Англии.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, где бы могли заиграть Виктор Цыганков и Евгений Хачериди после киевского Динамо.

"У Цыганкова есть еврейские корни. Он может заиграть в Израиле. Его с удовольствием возьмет Маккаби Тель-Авив (улыбается). Шальке? Как послушаешь, что люди говорят, то одного игрока Реал хочет, второго – Бавария, третьего – Барселона. Понятное дело, что в киевском Динамо есть хорошие футболисты, к тому же, в Киеве прекрасная футбольная школа. Точно также и в Шахтере. Хочу сказать, что это два клуба, благодаря которым держится не только сборная Украины, но и весь украинский футбол. Если гипотетически предположить, что Динамо и Шахтер исчезнут, то украинский футбол рухнет с геометрической прогрессией.

Хачериди? Дело в том, что Хачериди летом исполнится 31 год. Динамо хочет получить за него крупную сумму, а какой смысл другим клубам вкладывать деньги в этот трансфер? Сейчас многие клубы стараются брать свободных агентов или же если кого-то покупают, то молодого хорошего и перспективного игрока. Но, однозначно Хачериди – это хороший футболист.

Если Хачериди получит статус свободного агента, то без проблем найдет себе новую команду. Смог бы он заиграть в Испании? Евгений является игроком не совсем испанского стиля. Хачериди лучше идти в Англию", – сказал Селюк в комментарии ресурсу footboom.com.

Напомним, что киевское Динамо уступило итальянскому Лацио в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите также видео обзор матча Динамо – Лацио.

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