Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фред принялся учить английский язык, намекнув на свой уход из Шахтера

Комментариев: 0
Полузащитник Шахтера может покинуть стан "горняков" ближайшим летом.
Фред против футболистов Манчестер Сити
Фред против футболистов Манчестер Сити
Getty Images

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Фред принялся изучать английский язык, тем самым намекнув на переход в иностранный чемпионат.

Бразилец выложил в свой Instagram историю, которую подписал:

"Время английского", – написал футболист.

Отметим, что в услугах Фреда заинтересованы два клуба из Манчестера. Также ранее появлялась информация, что в Манчестер Сити передумали покупать Фреда и бразилец близок к переходу в Юнайтед.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Шахтер, Фред
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь