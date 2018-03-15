Фред принялся учить английский язык, намекнув на свой уход из Шахтера

Полузащитник Шахтера может покинуть стан "горняков" ближайшим летом.

Опорный полузащитник донецкого Шахтера Фред принялся изучать английский язык, тем самым намекнув на переход в иностранный чемпионат.

Бразилец выложил в свой Instagram историю, которую подписал:

"Время английского", – написал футболист.

Отметим, что в услугах Фреда заинтересованы два клуба из Манчестера. Также ранее появлялась информация, что в Манчестер Сити передумали покупать Фреда и бразилец близок к переходу в Юнайтед.

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