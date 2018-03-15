Cборная Японии назвала состав на матч с Украиной

Стала известна заявка сборной Японии на предстоящие товарищеские матчи.

Сборная Японии, в рамках подготовки к чемпионату мира, проведет товарищеские матчи против сборных Мали и Украины (27 марта).

Наставник команды Вахид Халилходжич вызвал на матчи игрока мексиканской Пачуки Кейсуке Хонду, которого не использовал в ноябрьских матчах сборной.

Остались вне заявки травмированные Синдзи Кагава и Майя Йосида, а Синдзи Оказаки будет продолжать восстановление после травмы в клубе.

Вратари: Эйджи Кавашима, Масааки, Хигашигучи, Косуке Накамура.

Защитники: Юто Нагатомо, Томоаки Макино, Масато Моришиге, Томоя Угадзин, Хироки Сакаи, Шинтаро Курумайя, Гэн Седзи, Ватару Эндо, Наомичи Уеда.

Полузащитники: Макото Хасэбэ, Хотару Ямагути, Риота Мориока, Гаку Сибасаки, Рета Осима, Кенто Мисао.

Нападающие: Кейсуке Хонда, Ю Кобаяси, Юя Осако, Генки Нарагути, Такаси Усами, Кенью Сугимото, Юя Кубо, Сея Накадзима.

Отметим, что на чемпионате мира Япония попала в одну группу с Колумбией, Сенегалом т Польшей.

Ранее сообщалось, что Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией.

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