Бернард: Я дал понять Шахтеру, что не хочу оставаться

Бернард поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов в повторном поединке против итальянской Ромы.

Хавбек донецкого Шахтера Бернард прокомментировал поражения от Ромы в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также заявил, что не намерен оставаться в клубе:

Обе команды создали несколько возможностей. Это была сложная игра и нам было грустно, потому что даже в меньшинстве мы все еще владели мячом. Терпение, теперь нужно смотреть вперед.



Трудно сказать, что правильно или неправильно. Футбол хорош именно из-за этого, не всегда побеждает тот, кто получает преимущество. У нас было две возможности дома, мы могли выиграть с более комфортным преимуществом. Мы исправим ошибки, чтобы они не повторялись.



У меня заканчивается пятилетний контракт. С новым тренером у меня появилось больше возможностей и стало хорошо. Пока нет ничего определенного, ничего окончательного, я изучу предложения, которые появились, и выберу лучший вариант продолжения карьеры. Я уже ясно дал понять клубу, что я не хочу оставаться, и что я ищу и стремлюсь к большим вершинам», - сказал Бернард ресурсу Torcedores.

Ранее сообщалось, что матч с Ромой последний для Бернарда в футболке Шахтера.

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