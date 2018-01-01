Игрок Мариуполя: Выбыв из Лиги чемпионов, Шахтер сконцентрируется на УПЛ

Евгений Неплях поделился своим мнением относительно предстоящей игры против донецкого Шахтера.

"Шахтер в особом представлении не нуждается. Все знают, что это за команда. Нам, прежде всего, хочется проверить свои силы в матче с таким соперником. Показать, чего мы стоим. Сильный соперник, хороший стадион, хорошее поле. На таком газоне в этом году мы еще не играли... Постараемся показать качественный футбол.

Выбыв из Лиги чемпионов, команда теперь сконцентрируется на Премьер-лиге и Кубке Украины. Поэтому, думаю, хуже "горняки" играть точно не будут. Наверняка, футболисты Шахтера будут "злыми" и еще более мотивированными. Тем интереснее будет", – приводит слова Евгения Непляха официальный сайт Мариуполя.

Напомним, матч 24-го тура УПЛ между Шахтером и Мариуполем состоится 18 марта на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков. Стартовый свисток – в 17:00.

Ранее об этом поединке своим мнением поделился голкипер мариупольской команды Рустам Худжамов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!