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Шовковский: Вижу огромный потенциал в молодых игроках Динамо

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Александр Шовковский прокомментировал нынешнее состояние киевского Динамо.
Александр Шовковский
Александр Шовковский
Facebook Александра Шовковского

Легендарный голкипер Динамо Киев и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о потенциале киевского клуба, поведении Дениса Гармаша и возвращении Дениса Бойко в состав "бело-синих".

"Не хотел бы говорить о нынешнем Динамо, так мое восприятие будет субъективным. Могу сказать, что сейчас идет перестройка команды и тренерский штаб привлекает большое количество молодых игроков. В этом плане я вижу огромный потенциал для Динамо, но, безусловно, его нужно еще реализовать.

Что касается поведения Гармаша в матче с Лацио - с ним не надо бороться. Его надо воспринимать таким, какой он есть или не воспринимать вообще. Изменить человека в возрасте 30 лет фактически невозможно, так как это сформировавшаяся личность.

Игра Бойко? Скажу так - качество игры, которую он показывает, мне нравится", - сказал Шовковский в интервью Команде №1.

Напомним, Динамо Киев встретится с Лацио в ответном матче 1/8 Лиги Европы в Киеве 15 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Лацио.

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Теги: Александр Шовковский, Динамо Киев, футбол
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