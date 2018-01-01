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Манчестер Сити отказался от трансфера Фреда, бразилец перейдет в Юнайтед – СМИ

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Главный тренер "горожан" переключился на другого футболиста.
Фред в матче с Ромой
Фред в матче с Ромой
ФК Шахтер

Манчестер Сити передумал покупать полузащитника Шахтера Фреда.

По информации The Times, бразилец все же переедет в Манчестер – но не в Сити, а в Юнайтед.

Накануне капитан "красных дьяволов" Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры, и Жозе Моуринью уже ищет ему замену.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, в свою очередь, переключил внимание на полузащитника Боруссии Юлиана Вайгля. Препятствием к этой сделке может стать высокая стоимость игрока, чей контракт с дортмундским клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что Фред перейдет в одну из манчестерских команд.

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Теги: футбол, Шахтер, Фред, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, трансфер
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