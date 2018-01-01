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Шапаренко и Лучкевич вызваны в молодежную сборную Украины

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Александр Головко вызвал на предстоящий сбор 20 футболистов.
Александр Головко
Александр Головко
ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко на предстоящий сбор вызвал 20 футболистов.

27 марта молодежную сборную Украины ожидает важнейший с турнирной точки зрения матч против Англии, который пройдет в Шеффилде. А 22 марта украинская молодежка проведет генеральную репетицию, сыграв товарищеский поединок с командой Словении.

В сборную приедут следующие футболисты:

Вратари - Владимир Маханьков (Динамо), Дмитрий Безрук (Черноморец).

Защитники - Александр Тымчик (Заря), Игорь Кирюханцев (Мариуполь), Павел Лукьянчук (Верес), Валерий Лучкевич (Стандард, Бельгия), Василий Кравец (Луго, Испания), Иван Зотько (Эльче, Испания).

Полузащитники - Николай Шапаренко (Динамо), Максим Лунев, Евгений Чеберко (оба — Заря), Алексей Гуцуляк, Марьян Швед (оба — Карпаты), Александр Пихаленок (Мариуполь), Евгений Цымбалюк (Олимпик), Максим Третьяков (Черноморец), Юрий Вакулко (Партизан, Сербия).

Нападающие - Андрей Борячук (Мариуполь), Станислав Беленький (Олимпик), Артем Довбык (Мидтьюланн, Дания).

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Теги: Александр Головко, Молодежная сборная Украины
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