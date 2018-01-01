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Палкин: Фред уйдет, если не в Манчестер Сити, то в Юнайтед

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Генеральный директор Шахтера подтвердил, что один из лидеров "горняков" покинет команду грядущим летом.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что будущим летом полузащитник Фред перейдет в один из манчестерских клубов, а Бернард после игры против Ромы в Лиге чемпионов отправится в Бразилию делать операцию на плече.

"Он уйдет в июне. Если не в Ман Сити, то в Манчестер Юнайтед. Он готов к лучшим чемпионатам. Кроме того, что он очень хорош, Фред очень профессионален. Если бы я попросил остаться его с нами на еще один сезон, он бы согласился.

Что касается Бернарда, то после матча с Ромой он отправится в Бразилию, чтобы залечить травму плеча", – приводит слова Сергея Палкина итальянское издание Corriere dello Sport.

Отметим, что оба футболиста, вероятнее всего, попадут в стартовый состав Шахтера на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с Ромой, текстовая онлайн трансляция которого начнется на нашем сайте в 21:45.

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Теги: футбол, Фред, Бернард, Шахтер, трансфер, Сергей Палкин, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
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