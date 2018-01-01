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Худжамов – о том, что Мариуполь поставщик очков для Шахтера: Не вижу смысла отвечать

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Голкипер ФК Мариуполь прокомментировал предстоящий матч против донецкого Шахтера.
Рустам Худжамов
Рустам Худжамов
ФК Мариуполь

"Слушайте, ну если люди заинтересованы так говорить, то что мы можем сделать? А отвечать каждый раз и что-то выдумывать не вижу смысла. Если тебя не хотят слышать, то зачем пытаться что-то говорить? Вы посмотрите на нынешний чемпионат. Получается, что все команды – поставщики очков для Шахтера.

Я думаю, мы можем финишировать как можно выше. Это было бы хорошо для Мариуполя", – приводит слова Рустама Худжамова terrikon.com

"Для нас матч с "горняками" – больше, чем рядовая игра. Ведь это возможность показать, что мы умеем на футбольном поле на фоне сильного соперника. Я никогда не ставил себе никаких запредельных задач, потому что все понимают, какая атакующая сила заключена в Шахтере. Поэтому будем стараться показать наилучшие качества на фоне сильного соперника", – добавил голкипер Мариуполя.

Напомним, матч 24-го тура УПЛ между Шахтером и Мариуполем состоится 18 марта на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков. Стартовый свисток – в 17:00.

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Теги: футбол, УПЛ, Мариуполь, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, Рустам Худжамов
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