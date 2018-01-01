Матч с Ромой станет для Бернарда последним в составе Шахтера – O Globo

Бразилец намерен покинуть "горняков" по окончании сезона.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между Ромой и Шахтером станет последним для полузащитника Бернарда в составе “горняков“, утверждает O Globo.

После матча футболисту будет сделана операция на плече, которое тревожит бразильца последние несколько месяцев. Курс реабилитации займет от шести до восьми недель.

Летом же хавбек твердо намерен покинуть команду в качестве свободного агента. По информации издания, его контракт действителен до 30 июня 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что Бернард может продолжить карьеру в Италии.

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