Главный тренер сборной Украины вызвал на мартовские контрольные матчи 25 футболистов.

Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией zbirna.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, которые будут задействованы в мартовских контрольных матчах против Саудовской Аравии и Японии, сообщает пресс-служба ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Заря), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – Динамо), Александр Караваев (Заря), Эдуард Соболь (Славия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Андрей Ярмоленко ( Боруссия Дортмунд), Евгений Коноплянка (Шальке), Руслан Малиновский (Генк), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Артем Беседин (Динамо), Артем Кравец (Кайсериспор), Роман Яремчук (Гент).

Напомним, что в марте сборная Украины проведет два спарринга – с Саудовской Аравией (23-го марта) и с Японией (27-го марта).

Стоит отметить, что участие Андрея Ярмоленка в обеих встречах под большим вопросом. Вингер до сих пор восстанавливается от травмы, которую получил в конце января. То же самое касается и Романа Яремчука, который травмировался в последнем матче за Гент в чемпионате Бельгии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет матч с командой Италии.

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