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Динамо минимально обыграло Верес

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Киевское Динамо впервые в сезоне сумело победить Верес.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло Верес в 23-м туре чемпионата Украины. Единственный гол в матче на 14-й минуте забил Мораес, который воспользовался отличным пасом Беседина.

В первом тайме свое имя на табло мог записать Вербич, но его удар с линии штрафной заблокировал защитник.

После перерыва киевляне продолжили свой натиск на ворота гостей. Стоит также отметить, что ровенчане не боялись высоко встречать своих соперников, однако никакого результата им это не принесло.

Динамо – Верес 1:0

Гол: Мораес, 14

Динамо: Бойко — Кадар, Бурда, Пиварич, Кендзера — Шепелев, Вербич, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 93)-Беседин (Мбокани, 74), Мораес (Шапаренко, 61).

Верес: Бандура — Западня (Приймак, 87), Симинин, Адамюк, Каменюка — Карасюк, Морозенко (Мягков, 61), Кожанов (Пепи, 67), Борзенко, Степанюк — Кулиш.

Предупреждения: Симинин, Морозенко, Адамюк, Шапаренко.

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Теги: Динамо Киев, Верес, чемпионат Украины
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