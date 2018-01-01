Дебют Яремчука в сборной может быть отложен из-за травмы игрока

Роман Яремчук получил повреждение в матче чемпионата Бельгии.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук получил травму в матче чемпионата Бельгии и был заменен на 24-й минуте. Об этом сообщает официальный twitter клуба.

Таким образом, участие нападающего в ближайших товарищеских матчах за сборную Украины остается под вопросом. Добавим, что Яремчук впервые был вызван в национальную команду.

В текущем сезоне Роман Яремчук сыграл за Гент 25 матчей, забив девять мячей и отдав две результативные передачи.