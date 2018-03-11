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Ярмоленко пропустит матчи против Саудовской Аравии и Японии

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Андрей Ярмоленко не сможет помочь национальной команде в двух товарищеских матчах.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко не сыграет в мартовских товарищеских матчах национальной команды против Саудовской Аравии и Японии.

По информации Команда №1, Ярмоленко сможет вернуться к тренировкам в общей группе не ранее, чем через две недели. 

Как известно, поединок против Саудовской Аравии Украина проведет 23 марта, а с Японией - 27-го.

Тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Андрея Шевченко начнется 19 марта в Харькове.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.

Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал лодыжку в матче Бундеслиги против Фрайбурга.

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Теги: Андрей Ярмоленко, травма, сборная Украины по футболу
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