Ярмоленко пропустит матчи против Саудовской Аравии и Японии
Андрей Ярмоленко не сможет помочь национальной команде в двух товарищеских матчах.
Нападающий дортмундской Боруссии и сборной Украины Андрей Ярмоленко не сыграет в мартовских товарищеских матчах национальной команды против Саудовской Аравии и Японии.
По информации Команда №1, Ярмоленко сможет вернуться к тренировкам в общей группе не ранее, чем через две недели.
Как известно, поединок против Саудовской Аравии Украина проведет 23 марта, а с Японией - 27-го.
Тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Андрея Шевченко начнется 19 марта в Харькове.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в сборную шесть легионеров.
Напомним, Андрей Ярмоленко травмировал лодыжку в матче Бундеслиги против Фрайбурга.
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