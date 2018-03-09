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Езерский: У Динамо не получится составить конкуренцию Шахтеру в этом сезоне

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Экс-футболист донецкого Шахтера считает, что динамовцы не в силе сейчас составить конкуренцию "горнякам".
Владимир Езерский
Владимир Езерский

"Через весенние матчи в Лиге Европы и поединки на внутренней арене Хацкевич будет определять оптимальный состав. Считаю, что в этом случае все будет зависеть как раз от молодых исполнителей. Однако данный процесс займет не так мало времени, и в текущем сезоне составить Шахтеру конкуренцию у динамовцев не получится.

Если быть объективным, то у команды Паулу Фонсеки лучший подбор футболистов, лучшая организация игры и так далее...", – приводит слова Владимира Езерского Команда №1.

Напомним, что в последнем туре УПЛ Шахтер обыграл Ворсклу (3:0) и оторвался от Динамо на 9 очков, однако у киевлян есть одна игра в запасе. Также оба коллектива продолжают борьбу в еврокубках.

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Теги: футбол, Владимир Езерский, Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины по футболу
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