Езерский: У Динамо не получится составить конкуренцию Шахтеру в этом сезоне
"Через весенние матчи в Лиге Европы и поединки на внутренней арене Хацкевич будет определять оптимальный состав. Считаю, что в этом случае все будет зависеть как раз от молодых исполнителей. Однако данный процесс займет не так мало времени, и в текущем сезоне составить Шахтеру конкуренцию у динамовцев не получится.
Если быть объективным, то у команды Паулу Фонсеки лучший подбор футболистов, лучшая организация игры и так далее...", – приводит слова Владимира Езерского Команда №1.
Напомним, что в последнем туре УПЛ Шахтер обыграл Ворсклу (3:0) и оторвался от Динамо на 9 очков, однако у киевлян есть одна игра в запасе. Также оба коллектива продолжают борьбу в еврокубках.
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