УПЛ: Шахтер разгромил Ворсклу
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
Пятница, 9 марта
Ворскла - Шахтер 0:3
Голы: Феррейра, 22, 35, Марлос, 67 (с пенальти)
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок — Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46) — Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин — Сергийчук
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77) — Феррейра (Дентиньо, 72)
Предупреждения: Скляр — Степаненко, Хочолава
Суббота, 10 марта
14:00 Зирка – Сталь
17:00 Александрия – Черноморец
Воскресенье, 11 марта
14:00 Карпаты – Олимпик
17:00 Мариуполь – Заря
19:30 Динамо – Верес
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