Вашему вниманию расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

УПЛ: Шахтер и Ворскла открыли 23-й тур ФК Шахтер

Пятница, 9 марта

Ворскла - Шахтер 0:3

Голы: Феррейра, 22, 35, Марлос, 67 (с пенальти)

Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок — Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46) — Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин — Сергийчук

Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77) — Феррейра (Дентиньо, 72)

Предупреждения: Скляр — Степаненко, Хочолава

Суббота, 10 марта

14:00 Зирка – Сталь

17:00 Александрия – Черноморец

Воскресенье, 11 марта

14:00 Карпаты – Олимпик

17:00 Мариуполь – Заря

19:30 Динамо – Верес

Турнирная таблица

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