Вашему вниманию расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

УПЛ: Шахтер и Ворскла открыли 23-й тур ФК Шахтер

Пятница, 9 марта

Ворскла – Шахтер 0:3

Голы: Феррейра, 22, 35, Марлос, 67 (с пенальти)

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок – Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46) – Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин – Сергийчук

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77) – Феррейра (Дентиньо, 72)

Предупреждения: Скляр – Степаненко, Хочолава

Суббота, 10 марта

Зирка – Сталь 1:2

Голы: Цюпа, 53 – Кузык, 37, Джонатан, 45

Зирка: Паст – Маткобожик, Братков, Цюпа – Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) – Ямполь (Кейта, 55) – Билоног

Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко – Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) – Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык – Климчук (Копытов, 82)

Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков – Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев

Александрия – Черноморец 0:0

Александрия: Панькив, Бацула, Пашаев, Гитченко, Полярус (Цуриков, 65), Бухал, Грицук, Протасов (Старенький, 46), Банада, Ситало, Пономарь (Шастал, 71).

Черноморец: Безрук, Люлька, Зубейко, Жунич, Бамба, Третьяков, Бобко (Мусолитин, 46), Татарков, Черний, Силвио (Матяж, 71), Ваге (Смирнов, 39).

Предупреждения: Банада (5), Ваге (37), Силвио (41), Гитченко (45).

Удаление: Ситало (73).

Воскресенье, 11 марта

14:00 Карпаты – Олимпик

17:00 Мариуполь – Заря

19:30 Динамо – Верес

Турнирная таблица

Календарь

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