УПЛ: Александрия и Черноморец расписали сухую ничью
Пятница, 9 марта
Ворскла – Шахтер 0:3
Голы: Феррейра, 22, 35, Марлос, 67 (с пенальти)
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Ребенок – Скляр, Шарпар (Георгадзе, 46) – Кобахидзе (Одарюк, 68), Кадимян (Червак, 85), Васин – Сергийчук
Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Тайсон (Бланко-Лещук, 79), Бернард (Петряк, 77) – Феррейра (Дентиньо, 72)
Предупреждения: Скляр – Степаненко, Хочолава
Суббота, 10 марта
Зирка – Сталь 1:2
Голы: Цюпа, 53 – Кузык, 37, Джонатан, 45
Зирка: Паст – Маткобожик, Братков, Цюпа – Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) – Ямполь (Кейта, 55) – Билоног
Сталь: Пеньков – Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко – Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) – Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык – Климчук (Копытов, 82)
Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков – Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев
Александрия – Черноморец 0:0
Александрия: Панькив, Бацула, Пашаев, Гитченко, Полярус (Цуриков, 65), Бухал, Грицук, Протасов (Старенький, 46), Банада, Ситало, Пономарь (Шастал, 71).
Черноморец: Безрук, Люлька, Зубейко, Жунич, Бамба, Третьяков, Бобко (Мусолитин, 46), Татарков, Черний, Силвио (Матяж, 71), Ваге (Смирнов, 39).
Предупреждения: Банада (5), Ваге (37), Силвио (41), Гитченко (45).
Удаление: Ситало (73).
Воскресенье, 11 марта
14:00 Карпаты – Олимпик
17:00 Мариуполь – Заря
19:30 Динамо – Верес
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