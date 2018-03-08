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Экс-форвард Динамо: Матч с Лацио станет проверкой для киевлян

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Сергей Коновалов прокомментировал предстоящий матч киевского Динамо в Лиге Европы.
Сергей Коновалов
Сергей Коновалов
1927.kiev.ua

Бывший нападающий Динамо Сергей Коновалов поделился мнение о первом поединке 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевляне на выезде сыграют с Лацио.

"Буду переживать за динамовцев, но прекрасно понимаю, как команде Александра Хацкевича будет сложно в поединке с Лацио, которое в итальянском чемпионате, где много команд уделяют повышенное внимании обороне, является самым результативным коллективом. Тем более что после поражения от Ювентуса в Серии А римляне будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Уверен, хозяева постараются добиться такого результата, чтобы потом спокойно ехать в Киев.

Этот матч станет проверкой для Динамо, чего команда стоит на самом деле", – приводит слова Сергея Коновалова Команда №1.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между Лацио и киевским Динамо состоится 8 марта в городе Рим (Италия). Стартовый свисток – в 22:05. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лацио, Динамо Киев, Лига Европы, Сергей Коновалов
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