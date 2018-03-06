Шевченко: Ситуация с Ярмоленко прояснится в ближайшие дни

Андрей Шевченко прокомментировал список вызванных в сборную легионеров.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отправил вызовы на сборы в марте шестерым украинским легионерам.

По словам наставника, он продолжит изучать потенциал новичков.

“Мы уже приучили своих болельщиков к тому, что постоянно вызываем много новых молодых ребят. Однако на этот раз больших сюрпризов не будет.

Дело в том, что на протяжении всего минувшего года в сборную вызывалось достаточно новичков, в особенности на последний спарринг со Словакией.

Потенциал некоторых из этих ребят мы не до конца изучили, и в ближайших играх будет возможность еще проверить в деле этих футболистов“, – сказал Андрей Шевченко Команде №1.

Главный тренер также заявил, что его помощники давно следили за Романом Яремчуком, который впервые окажется в расположении сборной.

“За Яремчуком следили еще с тех пор, как он выступал за Динамо. В последнее время его игра получала хорошие отзывы. На матчах с участием этого форварда побывали мои помощники – Яремчук произвел на них хорошее впечатление“.

Не обошел внимание Шевченко и игрока Боруссии Д Андрея Ярмоленко, который восстанавливается после полученной травмы ноги. Если состояние здоровья футболиста позволить тренироваться, то тоже приедет в сборную.

“Я разговаривал с Ярмоленко, и он сказал, что если будет готов тренироваться и играть, то приедет в сборную. Вызов на Андрея отправлен, а ясность наступит в ближайшие дни.

Полный список футболистов назовем на следующей неделе. Дождемся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием Шахтера и Динамо – и сразу после них определимся. Главное, чтобы не было никаких травм“, – добавил наставник национальной команды.

Добавим, что Украина проведет контрольный поединок с Саудовской Аравией, который запланирован на 23 марта, а спустя четыре дня (27 марта) – с Японией. Также накануне стало известно, что наша сборная проведет товарищеский матч с Италией 10 октября.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!