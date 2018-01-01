За игроком Динамо на матче с Зарей следил скаут итальянского клуба

В одном из игроков столичной команды заинтересована Болонья.

На матче 22-го тура чемпионата Украины между киевским Динамо и луганской Зарей присутствовал скаут Болоньи. Об этом пишет Динамомания.

Как сообщает источник, скаут просматривал одного из игроков киевского клуба. Правда, специалист отказался рассказать, кто именно на радаре итальянского клуба.

На данный момент Болонья в Серии А занимает 12-е месо.

Добавим, что матч Динамо – Заря завершится победой киевлян со счетом 3:2. Голы на свой счет записали Вербич, Цыганков и Кендзера. Смотрите видео голов матча Динамо - Заря.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!