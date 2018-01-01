Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Заря 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Комментариев: 0
Динамо в компенсированное время вырвало победу у Зари. Смотрите видео голов матча Динамо - Заря.

Киевское Динамо выиграло непростой матч у Зари в чемпионате Украины, дважды проигрывая по ходу встречи.

Смотрите видео голов матча Динамо - Заря:

Динамо – Заря 3:2

Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 46), Гармаш, Цыганков – Мораес

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83)

Предупреждения: Бойко, Пиварич – Сваток, Громов, Силас, Фаупала.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Заря, видео голов, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь