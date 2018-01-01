Динамо в компенсированное время вырвало победу у Зари

Дважды проигрывая по ходу матча команда Хацкевича все же выиграла.

Динамо обыграло Зарю ФК Динамо

Динамо – Заря 3:2 Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61. Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 46), Гармаш, Цыганков – Мораес Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83) Предупреждения: Бойко, Пиварич – Сваток, Громов, Силас, Фаупала.

Isport.ua