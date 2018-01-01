Определились шестерки участников второго этапа УПЛ

Первая шестерка поведет борьбу за еврокубки, вторая - за сохранения места в элите.

Победы Мариуполя и Вереса в 22-м туре чемпионата Украины по футболу позволили сформировать две шестерки участников второго этапа.

Фактически, путевка в верхнюю шестерку определялась в очном матче Мариуполя и Олимпика. Победа Мариуполя вывела команду во второй этап с 32 очками, столько же у Вереса, а у Олимпика осталось 28 очков.

Также борьбу за еврокубки поведут Шахтер, Динамо, Ворскла и Заря. Если Днепр-1 не выиграет Кубок Украины, то пять из шести команд топ-6 УПЛ получат путевки в еврокубки.

Бороться за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе будут Олимпик, Александрия, Карпаты, Зирка, Черноморец и Сталь.

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