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УПЛ: Шахтер разгромил Карпаты

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: Динамо и Заря сыграют в центральном матче 22-го тура
УПЛ: Динамо и Заря сыграют в центральном матче 22-го тура
ФК Заря

Суббота, 3 марта

Ворскла – Черноморец 2:1

Голы: Коломоец, 17, Зубейко, 44 (в свои ворота) – Бамба, 78.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок - Скляр, Шарпар – Кобахидзе (Арабидзе, 85), Кулач, Кадимян (Сакив, 90+3) – Коломоец (Одарюк, 25)

Черноморец: Новак (Безрук, 28) – Зубейко, Мамаду, Жунич, Люлька – Бамба (Матяж, 79), Бобко – Чорний, Гути (Семенив, 71), Третьяков – Сильвио

Предупреждения: Даллку – Бамба.

Воскресенье, 4 марта

Сталь – Верес 0:1

Гол: Кулиш, 30.

Сталь: Пеньков – Джонатан, Даниелян (Якимив, 59), Грачев, Ощипко – Месхи, Копытов (Нуриев, 46) – Климчук (Хоцяновский, 81), Задерака, Кузык – Мысык.

Верес: Сарнавский – Каменюка, Борзенко, Адамюк, Лукьянчук – Карасюк, Каленчук – Кожанов, Кулиш, Западня (Пепи, 75) – Степанюк (Сезар, 90+1).

Предупреждения: Даниелян – Каленчук, Лукьянчук.

Мариуполь – Олимпик 1:0

Голы: Болбат, 29

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Белый, Дава, Демири – Болбат (Пихаленок, 90), Дедечко, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68) – Тотовицкий – Борячук (Диденко, 60).

Олимпик: Махарадзе – Кулинич, Мищенко, Очигава, Немчанинов – Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Доронин – Г. Пасич (Леонидас, 72), Беленький, Е. Пасич (Щедрый, 46)

Предупреждения: Дава, Демири – Вакуленко, Доронин, Г. Пасич, Очигава.

Динамо – Заря 3:2

Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 46), Гармаш, Цыганков – Мораес

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83)

Предупреждения: Бойко, Пиварич – Сваток, Громов, Силас, Фаупала.

Карпаты - Шахтер 0:3

Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.

Карпаты: Пидкивка - Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк — Вербный, Карраскаль — Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) – Акулинин (Кортес, 72).

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) — Феррейра (Бланко-Лещук, 85).

Предупреждения: Гуцуляк, Федецкий, Швед.

Вторник, 6 марта

14:00 Звезда – Александрия

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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