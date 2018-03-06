УПЛ: Александрия и Зирка закроют первую часть чемпионата
Суббота, 3 марта
Ворскла – Черноморец 2:1
Голы: Коломоец, 17, Зубейко, 44 (в свои ворота) – Бамба, 78.
Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Ребенок - Скляр, Шарпар – Кобахидзе (Арабидзе, 85), Кулач, Кадимян (Сакив, 90+3) – Коломоец (Одарюк, 25)
Черноморец: Новак (Безрук, 28) – Зубейко, Мамаду, Жунич, Люлька – Бамба (Матяж, 79), Бобко – Чорний, Гути (Семенив, 71), Третьяков – Сильвио
Предупреждения: Даллку – Бамба.
Воскресенье, 4 марта
Сталь – Верес 0:1
Гол: Кулиш, 30.
Сталь: Пеньков – Джонатан, Даниелян (Якимив, 59), Грачев, Ощипко – Месхи, Копытов (Нуриев, 46) – Климчук (Хоцяновский, 81), Задерака, Кузык – Мысык.
Верес: Сарнавский – Каменюка, Борзенко, Адамюк, Лукьянчук – Карасюк, Каленчук – Кожанов, Кулиш, Западня (Пепи, 75) – Степанюк (Сезар, 90+1).
Предупреждения: Даниелян – Каленчук, Лукьянчук.
Мариуполь – Олимпик 1:0
Голы: Болбат, 29
Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Белый, Дава, Демири – Болбат (Пихаленок, 90), Дедечко, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68) – Тотовицкий – Борячук (Диденко, 60).
Олимпик: Махарадзе – Кулинич, Мищенко, Очигава, Немчанинов – Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Доронин – Г. Пасич (Леонидас, 72), Беленький, Е. Пасич (Щедрый, 46)
Предупреждения: Дава, Демири – Вакуленко, Доронин, Г. Пасич, Очигава.
Динамо – Заря 3:2
Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61.
Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 46), Гармаш, Цыганков – Мораес
Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) – Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83)
Предупреждения: Бойко, Пиварич – Сваток, Громов, Силас, Фаупала.
Карпаты - Шахтер 0:3
Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.
Карпаты: Пидкивка - Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк – Вербный, Карраскаль – Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) – Акулинин (Кортес, 72).
Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) – Феррейра (Бланко-Лещук, 85).
Предупреждения: Гуцуляк, Федецкий, Швед.
Вторник, 6 марта
14:00 Зирка – Александрия
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