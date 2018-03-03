Гусев подтвердил, что Ващук должен ему 50 тысяч долларов

Владислав Ващук и Олег Гусев поссорились из-за денег.

Полузащитник киевского Динамо Олег Гусев подтвердил, что бывший партнер по команде Владислав Ващук должен ему 50 тысяч долларов.

"Уже прошло десять лет, если не больше, но остались эти 50 тысяч. Он раньше не отрицал, что должен, говорил, что нету денег.

Печерный просил денег на помощь профсоюзу футболистов. Я сказал, что денег нету, если поможет вернуть – помогу", – заявил футболист в комментарии программе ТСН.

Напомним, что Олег Гусев и Владислав Ващук выступали вместе за киевское Динамо с 2005-го по 2008 год.

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