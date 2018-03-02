Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хачериди может продолжить карьеру в России

Комментариев: 6
Летом у защитника Динамо заканчивается контракт.
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди попал в сферу интересов агентов из России. Летом 2018 года у него заканчивается контракт с киевлянами, а подписывать новое соглашение стороны пока не спешат.

Агент из России Андрей Стрельцов заявил, что его команда сейчас ведет украинского футболиста и готова найти ему новую команду в РФ.

"Сейчас ведем Женю Хачериди из киевского Динамо. У него до мая контракт, и вот мы ищем ему варианты. Политическая напряженность между странами? Спорт вне политики. В России играет много украинцев, в ФНЛ (вторая лига – прим.) их вообще полно. Поэтому не вижу никаких препятствий.

В Зените Тимощук работает, человек приехал, отыграл и остался. С Максом Калиниченко общаемся. В общем, работать в России возможность есть",  заявил он в интервью Советскому спорту.

Ранее Динамо назвало цену за Хачериди.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Евгений Хачериди, трансфер, Россия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.03.2018, 22:56
Оценка:  +1
гость
Кацап давно нам не товарищь и зачем туда к быкам козломордым ехать а? Модер ты шо 400 кг кокса оприходовал а?
гость  (аноним)  02.03.2018, 22:54
Оценка:  +1
гость
Зачем писать про разийцкую педерастию?
гость  (аноним)  02.03.2018, 21:16
Оценка:  +1
гость
да не хачериди не долбое б)))) не может ))))
гость  (аноним)  02.03.2018, 21:15
Оценка:  -1
гость
та нехай валит и полсостава с собой заберет, особенно Гармошку, это не уровень такой команды как ДИНАМО
sklyar    02.03.2018, 20:56
Оценка:  +1
sklyar
Не думаю что это возможно, Хачериди себе не враг
моисей    02.03.2018, 21:01
Оценка:  +1
моисей
У Хачериди есть свой агент... А это решил попиариться..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь