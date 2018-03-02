Хачериди может продолжить карьеру в России

Летом у защитника Динамо заканчивается контракт.

Защитник киевского Динамо Евгений Хачериди попал в сферу интересов агентов из России. Летом 2018 года у него заканчивается контракт с киевлянами, а подписывать новое соглашение стороны пока не спешат.

Агент из России Андрей Стрельцов заявил, что его команда сейчас ведет украинского футболиста и готова найти ему новую команду в РФ.

"Сейчас ведем Женю Хачериди из киевского Динамо. У него до мая контракт, и вот мы ищем ему варианты. Политическая напряженность между странами? Спорт вне политики. В России играет много украинцев, в ФНЛ (вторая лига – прим.) их вообще полно. Поэтому не вижу никаких препятствий.

В Зените Тимощук работает, человек приехал, отыграл и остался. С Максом Калиниченко общаемся. В общем, работать в России возможность есть", – заявил он в интервью Советскому спорту.

Ранее Динамо назвало цену за Хачериди.

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