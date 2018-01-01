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Шахтер усилил состав форвардом Ман Сити

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Оларенважу Кайоде перешел в Шахтер на правах аренды.
Оларенважу Кайоде
Оларенважу Кайоде
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер подписал контракт с нападающим Манчестер Сити Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа.

Ранее нигериец Кайоде выступал за швейцарский Люцерн, Маккаби (Нетания) и австрийскую Аустрию.

Первую часть сезона 24-летний Кайоде провел за клуб испанской Ли Лиги Жирону, сыграв 13 матчей в которых отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Фонсека может заменить Венгера в Арсенале.

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Теги: Шахтер, Манчестер Сити, трансфер, чемпионат Украины
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