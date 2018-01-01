Шахтер усилил состав форвардом Ман Сити
Оларенважу Кайоде перешел в Шахтер на правах аренды.
Донецкий Шахтер подписал контракт с нападающим Манчестер Сити Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа.
Ранее нигериец Кайоде выступал за швейцарский Люцерн, Маккаби (Нетания) и австрийскую Аустрию.
Первую часть сезона 24-летний Кайоде провел за клуб испанской Ли Лиги Жирону, сыграв 13 матчей в которых отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Фонсека может заменить Венгера в Арсенале.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил