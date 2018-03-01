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Карпаты – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Донецкий Шахтер сыграет со львовскими Карпатами в матче 22-го тура чемпионата Украины.
Прогноз на матч Карпаты – Шахтер от букмекеров
Прогноз на матч Карпаты – Шахтер от букмекеров
ФК Шахтер

В воскресенье, 4 марта, состоится поединок 22-го тура УПЛ, в котором донецкий Шахтер на выезде сыграет с Карпатами.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является команда Паулу Фонсеки.

Так, на победу Шахтера букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех хозяев поля оценивается в 10,5. А вероятность ничейного исхода – 6,0.

Букмекеры из компании William Hill также считают "горняков" фаворитом встречи, принимая ставки на Шахтер с коэффициентом 1,22. На победу Карпат – 10,0. Ничья в этом поединке оценивается в 5,5.

Отметим, что матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу Карпаты – Шахтер состоится 4 марта на стадионе Украине во Львове. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Карпаты, Шахтер, прогнозы на спорт, букмекеры, УПЛ, футбол
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гость  (аноним)  01.03.2018, 21:34
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