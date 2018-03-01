Динамо Киев – Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч

Динамо примет Зарю в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Прогноз на матч Динамо Киев – Заря от букмекеров ФК Заря

Киевское Динамо в воскресенье, 4 марта, проведет поединок 22-го тура чемпионата Украины, в котором будет принимать луганскую Зарю.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является столичный клуб. Так, на победу Динамо букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,53. Успех гостей оценивается в 5,5. А вероятность ничейного исхода – 4,33.

Букмекеры из компании William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,5, а на победу Зари – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 4,2.

Отметим, что матч 22-го тура УПЛ Динамо Киев – Заря состоится 4 марта на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

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