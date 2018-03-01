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Матчи чемпионата Украины по футболу и баскетболу перенесены из-за снега

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Поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между Зиркой и Александрией перенесен из-за снегопада.
Матчи чемпионата Украины по футболу и баскетболу перенесены из-за снега
ФБУ

Матч 22 тура чемпионата Украины по футболу Зирка – Александрия, который должен был состоятся в субботу, 3 марта, перенесен на вторник, 6 марта.

Из-за аномального количества снега и низкой температуры в Кропивницком местный стадион не готов принимать соревновании, поэтому руководство Зирки обратилось в УПЛ с просьбой перенести матч на следующую неделю, сообщил телеканал Футбол 1.

 

Также не состоится поединок регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу Николаев - Химик (Южный), который был запланирован на 1 марта.

Делегация южненского Химика из-за тяжелых погодных условий, которые привели к заторам на трассе, не смогла вовремя доехать на игру.

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Теги: чемпионат Украины
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гость  (аноним)  01.03.2018, 21:35
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